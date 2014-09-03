زين: خطط إدراج وحدة العراق مازالت قائمة رغم العنف

من ماثيو سميث

دبي 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت زين الكويتية للاتصالات اليوم الأربعاء إن وحدتها العراقية مازالت ترغب في إدراج أسهمها بعد أكثر من ثلاث سنوات من انقضاء المهلة المحددة لذلك لكن مديري صناديق حذروا من عزوف المستثمرين بسبب العنف في البلاد والبنية التحتية الضعيفة للسوق.

وبموجب تراخيص الشبكة الممنوحة لشركات الهاتف المحمول الثلاثة في العراق - زين العراق ووحدة آسياسيل التابعة لأريد القطرية وكورك الشركة الشقيقة لأورانج - كان يتعين على كل منها طرح ربع أسهمها وإدراجها في البورصة العراقية بحلول أغسطس آب 2011.

ولم تلتزم أي من الشركات بالموعد النهائي لتتكبد غرامات يومية في حين يعزو بعض الخبراء التأخر إلى تدني أحجام التداول في البورصة والقيمة السوقية الإجمالية الصغيرة لشركاتها.

وانضمت آسياسيل في نهاية المطاف للبورصة العراقية في فبراير شباط 2013 حيث باعت 25 بالمئة من أسهمها مقابل 1.27 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي عراقي على الإطلاق في حين قالت زين العراق في سبتمبر أيلول إنها تأمل في بيع الأسهم خلال النصف الأول من 2014 لتجمع "أكثر من مليار دولار".

لكن فرص قيام زين بذلك تبدو بعيدة بعد سقوط أجزاء كبيرة من غرب وشمال العراق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال متحدث باسم الشركة الأم "في ضوء المشاكل المتعلقة بالأمن والسلامة ينصب تركيز زين العراق اليوم على المحافظة على شبكتها وتوفير خدمات الهاتف المحمول التي تشتد الحاجة إليها من عملائنا والمجتمع العراقي عموما.

"غير أن زين العراق تواصل بالتنسيق مع مستشاريها والسلطات العراقية جهودها للقيام بالطرح العام الأولي."

والعراق أكبر أسواق زين حيث ساهم بنسبة 35 بالمئة من المشتركين و39 بالمئة من الإيرادات في الربع الثاني من العام.

وقال المتحدث إن زين العراق ستقوم بالطرح العام الأولي "في الوقت المناسب لكل المساهمين وللمستثمرين عموما" لكنه لم يحدد متى ولا كيف ستستخدم الشركة حصيلة الإدراج.