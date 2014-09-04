مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة في مصفاة هندية

نيودلهي/دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة في مصفاة باراديب التابعة لشركة النفط الهندية وتوريد نحو 60 في المئة من الاحتياجات النفطية للمصفاة التي ستبدأ العمل في وقت لاحق هذا العام.

ويسعى منتجو النفط الخليجيون إلى جذب عملاء من آسيا التي تشهد موجة توسعات في المصافي النفطية في وقت أدى فيه ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقلص طلب الاقتصادات الغربية على نفطهم.

وتستورد الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الخام وتلعب دورا متناميا كمركز تكرير إقليمي.

وتستورد دول جنوب آسيا حوالي 16 مليون طن من النفط الخام شهريا - وهو ما يزيد عن احتياجاتها الاستهلاكية - وتصدر نحو ثلث تلك الكميات في شكل منتجات مكررة.

وتهدف شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة وهي أكبر شركة تكرير في الهند لبدء عمليات معالجة الخام في مصفاتها الساحلية في ولاية أوريسا الشرقية وطاقتها 300 ألف برميل يوميا بنهاية العام.

وقال أحد المصادر "تسعى الكويت لشراء حصة قدرها 50 في المئة في المصفاة ومصنع البتروكيماويات المزمع إضافة إلى حقوق تسويق الوقود" مضيفا أن شركة النفط الهندية ربما تبيع حصة أصغر مع الاحتفاظ بسيطرتها على المصفاة.

وتابع المصدر ان مؤسسة النفط الكويتية تريد أن تحتفظ بحق بيع جزء من حصتها في المشروع الهندي في وقت لاحق لأي شركة نفطية عالمية.

وطلبت المصادر التي تحدثت لرويترز عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.