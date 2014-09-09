الأمم المتحدة تكرم أمير الكويت لجهوده الإنسانية

من محمود حربي وأحمد حجاجي

الكويت 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - كرمت الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك اليوم الثلاثاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومنحته لقب قائد إنساني لجهود بلاده في المجال الإنساني والتنموي.

وساعدت الكويت الأمم المتحدة في عقد مؤتمرين للمانحين على أراضيها لإغاثة الشعب السوري الذي يعاني الملايين من أبنائه بسبب الحرب الأهلية هناك.

وتعهدت الكويت في المؤتمر الثاني الذي عقد في يناير كانون الثاني الماضي بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وبلغ إجمالي التعهدات في المؤتمر نحو مليار دولار من العشرات من الدول على رأسها الولايات المتحدة والسعودية وقطر.

كما استضافت الكويت العام الماضي القمة العربية الافريقية الثالثة التي ركزت على المشاريع التنموية بين الجانبين العربي والافريقي. وفي 2010 استضافت مؤتمرا للمانحين لشرق السودان.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن أمير الكويت قوله في الحفل إن "دولة الكويت سنت لنفسها منذ استقلالها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والإثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية."

وأضاف الأمير أن "الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية سطرت صفحات من الدعم المتواصل لمشاريع إنسانية عديدة في آسيا وأفريقيا أصحبت الآن أحد العناوين البارزة لأيادي الخير التي يتميز بها الكويتيون."

ونقلت كونا عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن نجاح المؤتمرين الذين عقدا في الكويت بشأن سوريا منحا الامم المتحدة الأدوات والوسائل لتقديم المساعدة الانسانية التى كان يحتاج اليها الكثير من اللاجئين والمشردين."