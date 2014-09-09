حصري-وزير: الكويت تعلق برنامجا لتشجيع الاستثمار الأجنبي

الكويت 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي اليوم الثلاثاء إن الكويت ستعلق العمل ببرنامج "الأوفست" الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بإقامة مشاريع مشتركة في التدريب ونقل التكنولوجيا وذلك كي لا يعرقل المشاركة الخارجية في الاقتصاد.