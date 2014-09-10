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شركة لبحرية الكويتية تفوز بمناقصة قيمتها 171.12 مليون دينار

Wed Sep 10, 2014 5:16am GMT
 
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القاهرة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة المقاولات والخدمات البحرية الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة الكويتية للحفريات التابعة لها فازت بمناقصة من شركة نفط الكويت قيمتها 171.12 مليون دينار (597.1 مليون دولار).

وأوضحت بحرية في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن المناقصة تتعلق بتشغيل ثماني أجهزة حفر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لسنة أخرى.

(الدولار = 0.2866 دينار كويتي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 