Sun 25 Dec 2016 | 1:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

كويت إنرجي ودراجون أويل تحققان كشفا نفطيا في العراق

Wed Sep 10, 2014 6:59am GMT
 
[-] نص [+]

لندن 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركتا التنقيب عن النفط كويت إنرجي ودراجون أويل اليوم الأربعاء إنهما عثرتا على النفط في بئر استكشافية تقع في شمال البصرة بالعراق.

وقالت الشركتان إن النفط تدفق بمعدل ألفي برميل يوميا من البئر الفيحاء-1.

وستواصل الشركتان أعمال الحفر في المنطقة وإجراء مزيد من الاختبارات حتى نهاية العام.

وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لكويت إنرجي "تلك أول بئر نحفرها ضمن حملة التنقيب المكثفة التي نعتزمها في الرقعة 9 لذا نحن مسرورون بتحقيق اكتشاف بهذه السرعة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 