كويت إنرجي ودراجون أويل تحققان كشفا نفطيا في العراق
لندن 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركتا التنقيب عن النفط كويت إنرجي ودراجون أويل اليوم الأربعاء إنهما عثرتا على النفط في بئر استكشافية تقع في شمال البصرة بالعراق.
وقالت الشركتان إن النفط تدفق بمعدل ألفي برميل يوميا من البئر الفيحاء-1.
وستواصل الشركتان أعمال الحفر في المنطقة وإجراء مزيد من الاختبارات حتى نهاية العام.
وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لكويت إنرجي "تلك أول بئر نحفرها ضمن حملة التنقيب المكثفة التي نعتزمها في الرقعة 9 لذا نحن مسرورون بتحقيق اكتشاف بهذه السرعة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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