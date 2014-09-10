مقدمة 1-مسؤول: الكويت غير قلقة من انخفاض أسعار النفط
(لإضافة اقتباس)
الكويت 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة النفط الكويتية اليوم الأربعاء إن بلاده عضو منظمة أوبك غير قلقة بشأن انخفاض أسعار الخام.
وأكد علي بن سبت للصحفيين على هامش اجتماع خليجي على ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون في الشأن النفطي في ظل التطورات السياسية والاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وقال "انخفاض أسعار النفط مؤقت ونتوقع ارتفاعها قريبا."
وواصل خام برنت اليوم خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ليظل دون 99 دولارا للبرميل وسط بواعث قلق من وفرة المعروض والطلب العالمي الضعيف. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.