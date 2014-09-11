وزير البترول السعودي يهون من المخاوف من هبوط أسعار النفط

الكويت 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - هون وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم الخميس من المخاوف التي أثارها هبوط أسعار النفط مؤخرا دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وردا على سؤال عما إذا كان الهبوط يدعو للقلق قال النعيمي متسائلا "هل سبق لكم أن رأيتموني قلقا؟"

وأضاف قائلا لرويترز "هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار فهي دائمة التغير. إنها عملية ديناميكية."

ووفقا لبيانات أوبك يبلغ إنتاج المملكة حاليا نحو 9.6 مليون برميل يوميا.