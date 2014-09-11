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جدول-تباطؤ المعروض النقدي وإقراض البنوك الكويتية في يوليو

Thu Sep 11, 2014 10:54am GMT
 
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11 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 6.6
بالمئة على أساس سنوي في نهاية يوليو تموز من 7.4 بالمئة في الشهر
السابق.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في البلد العضو بمنظمة أوبك
6.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع سبعة بالمئة في
يونيو حزيران.
    
المعروض النقدي (%)        يوليو 2014    يونيو 2014    يوليو 2013
 التغير السنوي (ن1)           17.7       18.1       14.8
 التغير السنوي (ن2)           6.6           7.4           10.6
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.8           3.5           9.6
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           6.4           7.0           3.9
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           9.030       9.006       7.995
التغير السنوي (%)           12.9       7.9           11.0
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 