الكويت تقول إن اغلاق حقل الخفجي يرجع لأسباب فنية وليس سياسية

الخبر (السعودية) 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء الكويتية أن مسؤولا كويتيا كبيرا قال اليوم الاحد إن حقل الخفجي الذي تشترك الكويت في ادارته مع السعودية أغلق "لأمور فنية بحتة وليست لأسباب سياسية".

وأوقف انتاج الخام من حقل الخفجي مؤقتا للالتزام بلوائح بيئية حسبما قال مصدر في القطاع ورسالة داخلية اطلعت عليها رويترز. لكن اغلاق الحقل البحري الذي ينتج ما بين 280 الفا و300 الف برميل يوميا احيا التكهنات عن تجدد التوتر بين البلدين.