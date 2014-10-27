وكالة: وزير نفط الكويت يقول هبوط سعر الخام لن يمس خطة التنمية

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط قوله إنه لا يوجد تأثير سلبي على خطة التنمية المحلية من جراء انخفاض أسعار النفط.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير علي العمير قوله إنه يأمل في استقرار أسعار النفط العالمية "عند مستوى يستفيد منه المنتجون والمستوردون". لكنه لم يحدد ذلك المستوى.

وواصلت عقود خام برنت تراجعها لتنزل عن 86 دولارا للبرميل اليوم الاثنين بعد أن خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر العقد وللخام الأمريكي بمقدار 15 دولارا لفترة الربع الأول من العام القادم.