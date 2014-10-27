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جدول-التضخم السنوي في الكويت 3.2% في سبتمبر

Mon Oct 27, 2014 8:02am GMT
 
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27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في سبتمبر أيلول والتي تظهر أعلى مستوى للتضخم منذ
ابريل نيسان 2012:
    
التضخم (%)        سبتمبر 2014    أغسطس 2014    سبتمبر 2013
 التغير الشهري      0.8           0.1           0.4
 التغير السنوي      3.2           2.7           2.9
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار 2.7 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن
الشهر السابق.
    ارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل نحو 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين 4.4 بالمئة على أساس سنوي و0.8 بالمئة عن الشهر السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ
التضخم 3.3 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.6 بالمئة في 2015 ارتفاعا
من 2.7 بالمئة في 2013.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 