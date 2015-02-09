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جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في الكويت إلى 5% في ديسمبر

Mon Feb 9, 2015 9:49am GMT
 
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9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الاثنين تباطؤ نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى خمسة
بالمئة من 5.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
    وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي
في ديسمبر كانون الأول من 4.5 بالمئة في الشهر السابق. 
    
    
المعروض النقدي (%)        ديسمبر 2014    نوفمبر 2014    ديسمبر
2013
 التغير السنوي (ن1)           5.3           14.7       14.1
 التغير السنوي (ن2)           2.9           4.5           10.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.0           0.8           8.5
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           5.0           5.2           7.3
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.597       8.997       8.256
التغير السنوي (%)           4.1           3.8           12.6
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
أجريت تعديلات  طفيفة على بيانات المعروض النقدي والإقراض المصرفي
لشهر ديسمبر كانون الأول 2013.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 