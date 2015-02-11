روكيت انترنت الالمانية تشتري طلبات الكويتية للتوصيل

فرانكفورت 11 فبراير شباط (رويترز) - وافقت روكيت انترنت الألمانية للتجارة الالكترونية على شراء شركة طلبات الكويتية لتوصيل طلبات المطاعم مقابل نحو 150 مليون يورو (169.6 مليون دولار) وذلك في إطار جهود لإقامة أكبر شبكة للتوصيل خارج الصين.

وتأتي الصفقة بعد أيام من قيام روكيت بضخ مئات الملايين من اليورو لزيادة حصتها في شركة هالوفريش وديلفري هيرو واعلانها تشكيل مجموعتها الجديدة جلوبال أونلاين تيك أواي.

وقالت روكيت اليوم الأربعاء إن طلبات أحدث اعضاء المجموعة تعمل في دول بالشرق الأوسط مثل الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتتعاون مع مطاعم مثل برجر كنج وكنتاكي وبيتزا هت.

وقال أوليفر ساموير المدير التنفيذي للمجموعة في بيان "الشرق الأوسط أحد أكثر الأسواق جاذبية بفضل فرص النمو الكبيرة وهوامش الربح الجذابة جدا."

وقالت روكيت إن شركة فود باندا التي تملك 50 بالمئة منها أبرمت صفقة لشراء 24h.ae‭‭ ‬‬وهي منافس قوي في الإمارات.

وأضافت أن من المتوقع الانتهاء من الصفقتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.