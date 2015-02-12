مقدمة 1-اغلاق المرافيء النفطية والتجارية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

(لإضافة أوضاع التصدير في السعودية وإغلاق الموانيء التجارية في الكويت)

الكويت 12 فبراير شباط (رويترز) - أغلقت الكويت اليوم الخميس جميع الموانيء النفطية والتجارية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية لرويترز إن إغلاق المرافيء النفطية سيستمر "لحين اشعار آخر" وحتى تتحسن الأحوال الجوية.

وتمر الكويت حاليا بموجة من الغبار الكثيف التي تغطي سماءها وتجعل مدى الرؤية محدودا للغاية.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية المسؤولة عن المرافيء غير النفطية توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة وذلك لسوء الأحوال الجوية في البلاد.

وقال مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ الكابتن مرزوق القحطاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن سوء الأحوال الجوية من سرعة الرياح وموجة الغبار في البلاد أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة.

وأضاف القحطاني أن سرعة الرياح ما بين 33 إلى 35 عقدة بحرية مع انعدام في مستوى الرؤية الافقية إلى ما دون نصف ميل بحري وهو ما أعاق حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانيء.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للكويت من النفط الخام حاليا نحو 3.15 مليون برميل يوميا يتم تكرير حوالي 940 ألف برميل منها في مصافي الكويت الثلاث.

ولم تتأثر العمليات في المملكة العربية السعودية بظروف الطقس المشابهة حيث قالت مصادر ملاحية إن الصادرات النفطية كانت تتدفق دون انقطاع في محطة تصدير النفط الخام الرئيسية في رأس تنورة.

وتتسبب الأحوال الجوية السيئة في الخليج أحيانا في انقطاع قصير المدى في عمليات تصدير النفط.