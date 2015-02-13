الكويت تستأنف جميع صادارت النفط بعد تحسن الطقس

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية لرويترز اليوم الجمعة إن الكويت استأنفت صادراتها الخام والمنتجات النفطية بعد تحسن الأحوال الجوية السيئة.

وقال خالد العسعوسي المتحدث باسم الشركة "الطقس جيد اليوم وصادرات النفط جارية."

كانت الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) علقت جميع صادراتها النفطية أمس الخميس بسبب عاصفة ترابية وسوء الأحوال الجوية.