Sun 25 Dec 2016 | 1:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ستاندرد اند بورز تثبت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند (a/aa-1+)

Fri Feb 13, 2015 5:35pm GMT
 
[-] نص [+]

13 فبراير شباط (رويترز) - أبقت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم الجمعة تصنيفها الائتماني للكويت بلا تغيير عند (a/aa-1+) على الرغم من هبوط سعر النفط مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت ستاندرد اند بورز ان انخفاض اسعار النفط يقلل من الناحية الفعلية التوقعات للحسابات المالية والخارجية للكويت بالنظر على اعتمادها الكبير على النفط.

واضافت ان التوقعات المستقلبية المستقرة تشير الي ان الموازين المالية والخارجية للكويت ستبقى قوية مدعومة برصيد كبير من الاصول المالية.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 