وزير النفط الكويتي: التحسن الحالي لأسعار النفط أمر ايجابي جدا

من أحمد حجاجي

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين إن التحسن الحالي لأسعار النفط هو أمر ايجابي جدا معربا عن أمله في مزيد من التحسن.

وقال في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه مؤتمرا نفطيا "كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن (في أسعار النفط) في النصف الثاني.. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015 وهذا أمر إيجابي جدا."

وأضاف "إن شاء الله تعالى يستمر هذا التحسن ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي على ما هو موجود بالسوق."