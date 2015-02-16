مقدمة 1-وزير النفط الكويتي يتوقع استمرار صعود السعر

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من أحمد حجاجي

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الاثنين إنه يتوقع استمرار موجة صعود سعر الخام في النصف الثاني من 2015 مع انكماش فائض المعروض العالمي.

وقال الوزير علي العمير عن صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة متحدثا على هامش مناسبة لقطاع الطاقة "إن شاء الله تعالى يستمر هذا التحسن."

وأبلغ الصحفيين "كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني .. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015."

وقال العمير إن فائض النفط الحالي "أقل قطعا" من 1.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الفائض يتقلص حاليا وأن بعض الإنتاج يخرج من السوق لكنه لم يذكر تفاصيل.

واستقرت أسعار النفط اليوم حيث زاد خام برنت القياسي ثلاثة سنتات فقط إلى 61.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.