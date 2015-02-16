الكويت تدرس تمويل 70% من مشروع الوقود البيئي من خارج مؤسسة البترول

من أحمد حجاجي

الكويت 16 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن الشركة تدرس حاليا تمويل 70 بالمئة من مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليار دينار من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.

وقال المطيري للصحفيين على هامش مؤتمر يعقد حاليا بالكويت إن شركة الوطني للاستثمار الكويتية هي مستشار التمويل وهي الآن "في مرحلة دراسة المقرضين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية .. وبعدها إن شاء الله سيتجهون للبنوك العالمية والمحلية."

وأضاف المطيري أنه تم حاليا انجاز 18 بالمئة من المشروع الذي يهدف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.