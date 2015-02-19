أجيليتي الكويتية تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في أفريقيا في 2015

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤول كبير في أجيليتي للخدمات اللوجستية المدرجة في الكويت اليوم الخميس إن الشركة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 100 مليون دولار في العام 2015 على خططها للتوسع مع التركيز على أفريقيا كوجهة رئيسية لاستثماراتها.

وقال عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لوحدة أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في مناسبة في دبي إن من بين الأسواق التي تستهدفها الشركة في توسعها غانا وموزمبيق وأنجولا ونيجيريا والتي تستفيد من ازدهار قطاعات النفط والغاز والنمو السكاني وإنفاق المستهلكين.

وقال الصالح إن أفريقيا سوق متنامية وأحد مناطق استثمارات أجيليتي لكن الشركة لم تستثمر فيها بالقدر الذي تريده.

وأضاف أن رقم الإنفاق في العام 2015 والذي سيخصص للنمو يأتي متوافقا بشكل عام مع إنفاق العام الماضي.

وتابع ان هبوط أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية سيؤثر على نفقات أجيليتي رغم أن الوفورات من غير المرجح أن تزيد عن رقم في خانة الآحاد من النقاط المئوية إذا لم يكن هناك هبوطا على الأمد البعيد في الأسعار نظرا لتحوط شركات الطيران في احتياجاتها من الوقود بنفقات مرتفعة.

وتحصل أجيليتي أحد أنجح الشركات في الكويت ولديها أنشطة فيما يزيد عن 100 دولة على نحو 25 في المئة من إيراداتها من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحققت الشركة إيرادات في الربع الثالث بلغت 337.1 مليون دينار (1.14 مليار دولار) وصافي ربح قدره 13.04 مليون دينار. ولم تعلن أجيليتي بعد نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الماضي.