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جدول-التضخم السنوي في الكويت ينخفض إلى 2.8% في يناير

Mon Feb 23, 2015 6:22am GMT
 
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23 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير
كانون الثاني:
    
التضخم (%)        يناير 2015    ديسمبر 2014    يناير 2014
 التغير الشهري     -0.1           1.0           0.2
 التغير السنوي      2.8           3.0           2.9
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار 1.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون
الثاني لكنها تراجعت 0.3 بالمئة عن الشهر السابق.
    ارتفعت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين - خمسة بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 