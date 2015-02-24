زين تسعى لإخراج 280 مليون دولار من السودان

الكويت 24 فبراير شباط (رويترز) - تسعى زين الكويتية للاتصالات التي تملك وحدة في السودان إلى إخراج 280 مليون دولار من أموالها هناك من خلال التواصل مع حكومتي الخرطوم والكويت.

وقال أسعد البنوان رئيس مجلس الإدارة للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة اليوم الثلاثاء "هناك تواصل مع الحكومة السودانية والحكومة الكويتية ... هدفه أن نرى كيف نخرج العملة ... نحاول خلال هذه السنة (إخراج الأموال) إن شاء الله."

وحققت زين ربحا قدره 194.3 مليون دينار (656.6 مليون دولار) في 2014 مقابل 216.44 مليون دينار في 2013 بهبوط 10.2 بالمئة.

وتعاني زين منذ سنوان بسبب تقلبات أسعار العملة في عدد من الدول التي تعمل بها وبشكل رئيسي من تقلبات العملة السودانية.

وقال البنوان في كلمة مكتوبة بالتقرير السنوي إن المؤشرات المالية الرئيسية للشركة واجهت عددا من التحديات "التي أثرت على عمليات زين التشغيلية في العام 2014 وكان الأكثر تأثيرا فيها التقلب الحاد في أسعار صرف العملات والذي كلف المجموعة 152 مليون دولار أمريكي على صافي الربح."

وأضاف "ولو حيدنا تأثير تقلبات أسعار الصرف في هذه الفترة لكان صافي الدخل مستقرا نسبيا خلال العام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه."

وخلال الجمعية العمومية قال البنوان إن التوترات في العراق كانت سببا رئيسيا لهبوط أرباح زين في 2014.