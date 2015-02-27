مقدمة 1-مسح: المعروض النفطي لأوبك ينزل في فبراير لأدنى مستوياته منذ يونيو

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من أليكس لولر

لندن 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعت هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما يبطئ وتيرة نمو المعروض من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.

وكشف المسح أيضا عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية في علامة على أن المملكة أكبر منتج بمنظمة أوبك تتمسك بإستراتيجيتها التي تركز على حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج.

غير أن المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك ومستشارين أشار إلى أن المعروض الفعلي من أوبك تراجع في فبراير شباط إلى 29.92 مليون برميل يوميا من رقم معدل 30.27 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وكانت الأسباب الرئيسية للانخفاض قهرية مثل سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تباطؤ صادرات العراق والاضطرابات في ليبيا. وقررت أوبك في اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا رغم هبوط الأسعار ومخاوف بعض أعضاء المنظمة مثل إيران وفنزويلا من تراجع إيرادات النفط.

وقال أوليفييه جاكوب المحلل المعني بشؤون النفط لدى بتروماتريكس بسويسرا "لعل أوبك لم تخفض الإنتاج لكن يوجد تراجع في إمدادات المعروض من جنوب العراق."

وأفادت بيانات ملاحية ومصادر في القطاع بأن العراق ساهم بالقدر الأكبر من التراجع حيث واصلت صادارته النفطية الجنوبية نزولها من مستواها القياسي المرتفع في ديسمبر كانون الأول بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أخر عمليات التحميل ومغادرة الناقلات. وزادت الصادرات الشمالية قليلا.