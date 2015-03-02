الصندوق السيادي للكويت يخفض استثماره بأمريكا ويزيده في أوروبا

أبوظبي 2 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي وهو فرع لندن للهيئة العامة للاستثمار إن المكتب بدأ يخفض بشكل تدريجي أصوله في الولايات المتحدة بعد سبع سنوات من زيادة الوزن النسبي في المحفظة.

وقال أسامة الأيوب خلال مؤتمر اقتصادي في أبوظبي إن المكتب بدأ في زيادة استثماراته في أوروبا بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي في يناير كانون الثاني استخدام التيسير الكمي وهو شكل جذري من أشكال التحفيز النقدي.

وأضاف "بعد سبع سنوات من زيادة الوزن النسبي لمراكزنا في سوق الولايات المتحدة بدأنا هذا العام في زيادة الوزن النسبي لمراكزنا في الأسواق الأوروبية والخفض التدريجي للمراكز في الأسواق الأمريكية."

وتابع "ستتضخم قيمة الأصول في ظل هذا القدر من السيولة التي يحاول (رئيس المركزي الأوروبي) السيد (ماريو) دراجي ضخها."

والهيئة العامة للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وتبلغ قيمة أصولها نحو 548 مليار دولار بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق.

وقال الأيوب إن مكتب الاستثمار الكويتي يعتقد أن هبوط أسعار النفط من شأنه أن يوفر فرصا للاستثمار في شركات الخدمات النفطية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.