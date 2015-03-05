إنجازات الكويتية تبيع أرضا في قطر مقابل 9.5 مليون دينار

الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة إنجازات للتنمية العقارية الكويتية اليوم الخميس إنها باعت حصتها البالغة خمسين بالمئة في أرض بقطر مقابل 9.5 مليون دينار (32 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن الربح الناتج عن بيع هذه الأرض الواقعة في منطقة مارينا يعادل 2.1 مليون دينار "وستظهر هذه الأرباح في البيانات المالية للشركة في الربع الأول من عام 2015."

وقالت البورصة إنها ستعيد سهم الشركة للتداول اعتبارا من الأحد المقبل بعد أن كان موقوفا منذ الاثنين الماضي بناء على طلب الشركة.