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إنجازات الكويتية تبيع أرضا في قطر مقابل 9.5 مليون دينار

Thu Mar 5, 2015 11:44am GMT
 
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الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة إنجازات للتنمية العقارية الكويتية اليوم الخميس إنها باعت حصتها البالغة خمسين بالمئة في أرض بقطر مقابل 9.5 مليون دينار (32 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن الربح الناتج عن بيع هذه الأرض الواقعة في منطقة مارينا يعادل 2.1 مليون دينار "وستظهر هذه الأرباح في البيانات المالية للشركة في الربع الأول من عام 2015."

وقالت البورصة إنها ستعيد سهم الشركة للتداول اعتبارا من الأحد المقبل بعد أن كان موقوفا منذ الاثنين الماضي بناء على طلب الشركة.

(الدولار = 0.297 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 