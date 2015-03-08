وزير النفط الكويتي :انخفاض انتاج النفط الصخري ساهم في تعافي الأسعار

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير النفط علي العمير قوله ان تراجع انتاج النفط الصخري ساهم في تحسن أسعار النفط العالمية لكن الأسعار لن ترتفع كثيرا طالما استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ونقلت كونا عن العمير قوله في ساعة متأخرة من مساء أمس خلال زيارة للبحرين لحضور مؤتمر خاص بصناعة الطاقة إن ثمة عوامل عديدة تؤثر على أسعار النفط بما في ذلك أعمال العنف في العراق وليبيا.

وقال العمير "إن الدول المنتجة لو خفضت انتاجها فان ذلك لن يحدث تأثيرا كبيرا على تحسن أسعاره ما دام الاقتصاد العالمي لم يشهد تحسنا هو الأخر."

وأضاف ان التوقعات تشير إلي أن الاسعار قد تتحسن هذا العام ولكنه ذكر انها قد تظل في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل.

واغلق مزيج برنت يوم الجمعة الماضي على اقل من 60 دولارا للبرميل بقليل ليرتفع من أدنى مستوى له في منتصف يناير كانون الثاني المسجل عند 45 دولارا للبرميل.

وسئل العمير عن القرار الذي تبنته أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير بدلا من خفضه سعيا لدعم الاسعار فاجاب "ليس قرارا عدائيا وانما منسجم ومتزن."

وأضاف أن قضية انخفاض اسعار النفط هي مسؤولية جماعية تخص جميع الدول المنتجة سواء من داخل أوبك أو خارجها.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إنه يتوقع استقرار الأسعار نتيجة توازن العرض والطلب وحث المنتجين من خارج أوبك المساهمة في تحقيق هذا التوازن في السوق.