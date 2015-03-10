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التمدين تنوي بناء مجمع تجاري بالكويت بقيمة 700 مليون دولار

Tue Mar 10, 2015 9:31am GMT
 
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الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين العقارية الكويتية محمد جاسم المرزوق اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم بناء مجمع تجاري وسياحي في الكويت بتكلفة 700 مليون دولار.

وقال المرزوق في مؤتمر صحفي إن المشروع سيقام في منطقة الخيران بالقرب من الحدود السعودية.

وأوضح أن تمويل المشروع الجديد "سيكون من داخل الشركة ومن مصادر خارجية". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 