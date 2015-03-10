مقدمة 2-الكويت تتوقع استمرار السياسة الحالية لأوبك بعد اجتماع يونيو

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من أرشانا نارايانان

الدوحة 10 مارس آذار (رويترز) - توقعت نوال الفزيع مندوبة الكويت في أوبك خلال مؤتمر للطاقة في قطر اليوم الثلاثاء أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو حزيران.

وهذا أول تصريح علني بشأن القرار المنتظر أن يكون حاسما في تحديد اتجاه أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام.

ودافع كثير من وزراء دول أوبك ومنهم وزير البترول السعودي علي النعيمي عن قرار المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني عدم خفض الانتاج من أجل الدفاع عن حصتها بالسوق والحد من إمدادات المنتجين الآخرين الأعلى تكلفة مثل منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وتسبب قرار أوبك في هبوط سعر الخام عن 50 دولارا للبرميل مواصلا خسائره الحادة التي بدأت في يونيو حزيران وسط تخمة في المعروض العالمي.

وقالت أوبك إنها تعتقد أن فائض المعروض - الذي يقدر بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا - سيتلاشى مع ارتفاع الطلب وتباطؤ نمو الانتاج الأمريكي مع انخفاض عدد الآبار التي تحفرها الشركات.

غير أنه إذا صمد الإنتاج الأمريكي لمدى أطول من توقعات أوبك فقد تستمر تخمة المعروض بل وقد تتفاقم إذا توصلت القوى الغربية وإيران إلى اتفاق نووي يسمح لطهران بزيادة صادرات النفط.