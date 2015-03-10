مقدمة 1-التمدين تنوي بناء مجمع تجاري بالكويت بقيمة 700 مليون دولار

(لإضافة تفاصيل)

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين العقارية الكويتية محمد جاسم المرزوق اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم بناء مجمع تجاري وسياحي في الكويت بتكلفة 700 مليون دولار.

وقال المرزوق في مؤتمر صحفي إن المشروع سيقام في منطقة الخيران بالقرب من الحدود السعودية.

وأوضح أن تمويل المشروع الجديد "سيكون من داخل الشركة ومن مصادر خارجية".

وقال "ينفرد مشروعنا ... بطابعه الذي يحاكي أجواء المنتجعات الراقية وبمساحة 350 ألف متر مربع على الواجهة المائية ليقدم في المستقبل فرصا واعدة لتعزيز نمو قطاع السياحة والأعمال في الكويت."

وأضاف أن المشروع "يتضمن أول مركز تجاري من نوعه في الكويت بمساحة 75 ألف متر مربع مع مرافق ترفيهية حديثة وباقة من المطاعم والمقاهي التي تمتد على طول مرسى اليخوت المجاور والذي سيتسع لحوالي 900 قارب وسيعد الأكبر في الكويت."