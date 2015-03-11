التجارية العقارية الكويتية تفتتح مجمعا سكنيا بقيمة 14 مليون دينار

الكويت 11 مارس آذار (رويترز) - افتتحت الشركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الأربعاء مجمع تاتشر السكني الذي بلغت تكلفته 14 مليون دينار.

وقال سمير كومار الرئيس التنفيذي لقسم العقارات في الشركة للصحفيين إن المساحة الإجمالية للمشروع المقام في منطقة المهبولة تبلغ 5373 مترا مربعا وعدد وحداته 84 وحدة من بينها ست فيلات والباقي شقق سكنية.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الفتاح معرفي إن الشركة قامت بتسمية المشروع على اسم رئيس الوزراء البريطانية الراحلة مارجريت ثاتشر "اعترافا بفضلها وجميلها بعد الله سبحانه وتعالي في تحرير الكويت."

وكانت بريطانيا في عهد ثاتشر في مقدمة الدول التي قادت تحالفا دوليا لتحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991 .