أمير الكويت: توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الجمعة أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها.

وقال في كلمته خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر "أؤكد مجددا دعم بلادي اللامحدود للأشقاء في مصر وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها للاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو اقتصادهم وخلق فرص استثمارية واعدة.