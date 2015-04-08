البحرينية الكويتية للتأمين ترفع حصتها في تكافل الدولية إلى 40.9%

8 أبريل نيسان (رويترز) - رفعت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين - أكبر شركة للتأمين في البحرين - حصتها في نظيرتها المحلية شركة التكافل الدولية إلى 40.9 بالمئة في خطوة قد تنبئ ببدء عمليات دمج أوسع نطاقا في القطاع.

كانت البحرينية الكويتية للتأمين قد استحوذت الأسبوع الماضي على 10.8 بالمئة في تكافل الدولية أكبر شركة للتأمين الإسلامي في سوق تضم 24 شركة تأمين بينها تسع شركات إسلامية.

واشترت البحرينية الكويتية 18.8 مليون سهم في تكافل الدولية بقيمة 1.88 مليون دينار (خمسة ملايين دولار) من ثلاث مؤسسات بحرينية وكويتية وفق بيان نشر على الموقع الالكتروني للبورصة البحرينية.

ويأتي ترتيب تكافل الدولية ضمن أكبر خمس شركات للتأمين في البلاد لكنها تحولت لخسارة قدرها 1.7 مليون دينار في العام 2014 مقارنة مع ربح بلغ 300 ألف دينار في العام السابق.

وأصبحت البحرينية الدولية للتأمين الآن أكبر مساهم في تكافل الدولية متقدمة على بنك البحرين الإسلامي الذي يملك حصة قدرها 22.75 بالمئة.