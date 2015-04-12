مسؤول يقول إيران تريد تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قال حامد رضا عراقي مدير شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الأحد إن إيران تتطلع إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت وذلك في معرض تأكيده خططا لبدء التصدير إلى العراق من الشهر القادم.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن عراقي قوله "من الممكن تصدير الغاز إلى الكويت عبر العراق ويمكن تنفيذ تلك الخطة في حالة التعاقد."

كان وزير النفط الكويتي علي صالح العمير قال في يونيو حزيران من العام الماضي إن بلاده تتطلع إلى توقيع اتفاق مع إيران للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه.

لكن هناك عقبات رئيسية تعترض ذلك الترتيب مثل البنية التحتية الضعيفة والعقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي والعوامل الدبلوماسية حيث أن الكويت حليف وثيق للولايات المتحدة والسعودية. ولم يذكر عراقي كيف يمكن التغلب على تلك العقبات.

وأضاف أن إيران ستبدأ تصدير الغاز إلى العراق بحلول منتصف مايو أيار في صدى لتعليقات مسؤول كبير آخر الشهر الماضي.