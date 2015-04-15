مصر توقع مذكرتي تفاهم لمشروعي طاقة قيمتهما 1.6 مليار دولار

القاهرة 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن مصر وقعت اتفاقيتين أوليتين مع شركة الغانم الدولية الكويتية بخصوص مشروعين بقطاع الطاقة قيمتهما الإجمالية 1.6 مليار دولار.

يشمل ذلك مبادرة لتحويل أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز كي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتعلق الأخرى بإقامة محطات تعمل بالغاز قدرتها الإجمالية 900 ميجاوات.

ويبدو أن الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمار الخاص من أجل تجديد الشبكة الوطنية المتقادمة - والذي بدأ بإصلاحات أولية لنظام دعم الطاقة باهظ التكلفة العام الماضي - تؤتي ثمارها.

كانت سيمنس فازت بعقد الشهر الماضي لتوريد أربعة توربينات لمحطة كهرباء وبعد أيام قالت جنرال إلكتريك إنها سلمت معظم التوربينات لمشروع لتوليد 2.6 جيجاوات بحلول مايو أيار.

والطاقة قضية حساسة من الناحية السياسية في مصر حيث أصبح انقطاع الكهرباء أمرا معتادا حتى في العاصمة القاهرة. ومن قبل أدت الانقطاعات إلى تفاقم حالة الاستياء من الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل الإطاحة به في يوليو تموز 2013.

وتبلغ قدرة توليد الكهرباء للبنية التحتية الحالية التي تديرها الدولة حوالي 30 ألف ميجاوات وهي لم تعد قادرة على مواكبة أعباء الطلب المتسارع في بلد يبلغ عدد سكانه 87 مليون نسمة.

وتفاقم نقص الغاز أيضا في ظل تناقص الإنتاج المحلي وعجزه عن تلبية الطلب الداخلي والتزامات التصدير.