مقدمة 2-تركيا تدعو لزيادة التجارة مع العرب إلى 70 مليار دولار بحلول 2017

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من أحمد حجاجي

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الاثنين إلى زيادة التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2017 من 53 مليارا في 2014 .

جاء ذلك في كلمة ألقاها زيبكجي أمام الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا المنعقد في الكويت حاليا.

وقال الوزير إن الاجتماع الثالث سيعقد في تركيا في الربع الأول من عام 2017 .

وبلغ اجمالي صادرات تركيا في عام 2014 نحو 171.5 مليار دولار من بينها 40 بالمئة لأوروبا.

وطالب زيبكجي الدول العربية بزيادة التعاون مع بلاده في جميع المجالات قائلا "نحن نكمل بعضنا البعض... ليس لدينا أي خيار إلا أن يختار بعضنا البعض."

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم واقامة مشروعات مشتركة.