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الكويتية للاستكشافات البترولية تتطلع إلى استحواذات عالميا

Mon Apr 20, 2015 9:10pm GMT
 
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نيويورك 20 أبريل نيسان (رويترز) - قال الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية على هامش مؤتمر سيراويك في هيوستون اليوم الاثنين إن الشركة تتطلع إلى عمليات استحواذ في جميع المناطق في ضوء مستويات أسعار النفط الحالية.

وأضاف أن الشركة تبحث في كل المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة ولم يذكر حدا سعريا أدنى تكون دونه الاستحواذات غير مجزية اقتصاديا وقال إن هذا يختلف من منطقة إلى أخرى. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 