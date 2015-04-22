مصادر: شيفرون السعودية تنوي إغلاق حقل نفطي مشترك مع الكويت في مايو

من ريم شمس الدين

الخبر (السعودية) 22 أبريل نيسان (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن وحدة تابعة لشركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون في السعودية أبلغت شريكتها الكويتية عزمها إغلاق حقل نفطي مشترك بين البلدين العضوين بمنظمة أوبك في الشهر المقبل بسبب خلافات قائمة منذ فترة طويلة.

وذكرت المصادر أن شيفرون العربية السعودية أبلغت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالإغلاق المزمع في مايو أيار لحقل الوفرة النفطي البري الكائن بالمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت.

يأتي ذلك بعد توقف إنتاج الخام من حقل الخفجي الذي يخضع للإدارة المشتركة أيضا في أكتوبر تشرين الأول امتثالا للقواعد البيئية.

وأوضحت المصادر أن قرار شيفرون يرجع بالأساس إلى مشكلات في الحصول على تراخيص لموظفيها المغتربين من السلطات الكويتية.

وقالت سالي جونز المتحدثة باسم شيفرون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "الصعوبات الحالية في الحصول على تراخيص العمل والمواد قد تؤثر على قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج بشكل آمن. الجهود مستمرة مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة."

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي النفط بالسعودية والكويت.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وسيؤثر إغلاقه أكثر على الكويت التي يقل فائض إنتاجها بكثير عن فائض جارتها أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت مصادر دبلوماسية ونفطية لرويترز إن الكويت تفرض قيودا على شيفرون التي تدير الوفرة نيابة عن السعودية نتيجة للخلافات المتعلقة أساسا بحق إدارة الحقل.