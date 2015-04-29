Sun 25 Dec 2016 | 0:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت توقع اتفاقية تلزم مؤسساتها بالإبلاغ عن حسابات الأمريكيين المقيمين بها

Wed Apr 29, 2015 10:40am GMT
 
[-] نص [+]

من أحمد حجاجي

الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - وقعت دولة الكويت اليوم الأربعاء اتفاقية مع الولايات المتحدة تلزم الدولة الخليجية بموجبها جميع مؤسساتها المالية بإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية عن الحسابات البنكية للأشخاص الأمريكيين المقيمين بها.

وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية في كلمة ألقاها بعد التوقيع إن هذه الاتفاقية تتعلق "بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في دولة الكويت ممن يملكون 50 ألف دولار وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الأمريكية التي تملك 250 ألف دولار وما فوق."

وأضاف حمادة الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي أنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية "لحماية مصالح مؤسساتنا في أمريكا." (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 