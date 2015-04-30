مقدمة 1-الأمان للاستثمار الكويتية تنوي إعادة هيكلة أصولها بعد تسوية جميع الديون

(لإضافة خلفية وتصريحات إضافية وتفاصيل)

من أحمد حجاجي

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار الكويتية أسامة الرشيد اليوم الخميس إن الشركة تنوي إعادة هيكلة أصولها بعد أن نجحت في تسوية جميع ديونها.

وقال الرشيد في كلمة مكتوبة للجمعية العمومية التي عقدت اليوم "حيث أن تسوية الديون قد تمت من خلال تخلي الشركة عن بعض أصولها لصالح البنوك الدائنة فقد أصبح من المحتم علينا أن تكون الخطوة التالية هي إعادة هيكلة أصولنا لنصل إلى التناغم المطلوب بين تلك الأصول لتحقيق المصالح القصوى لمساهمينا."

وأضاف "سوف تشهد المرحلة القادمة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الأصول بحيث يتم تجميع الاستثمارات ذات الطبيعة المتشابهة فى كيانات يكون للأمان وحلفائها حصص سيطرة فيها تؤدي إلى إضافة القيمة لاستثمارات الشركة بشكل عام."

وفي سبتمبر أيلول الماضي قالت شركة الأمان للاستثمار إنها وقعت عقد تسوية لكامل ديونها البالغة 17.2 مليون دينار مع بيت التمويل الكويتي الذي قالت إنه "هو البنك الدائن الوحيد لشركة الأمان للاستثمار ولا يوجد على الشركة أي ديون من بنوك محلية أو أجنبية."

وأضاف البيان في حينها أن أحد بنود عقد تسوية المديونية يتضمن إسقاط الخصومة بالدعاوى القضائية بين الطرفين فور توقيع عقد التسوية.

وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3.73 مليون دينار في 2014 مقابل 83 ألف دينار في 2013.