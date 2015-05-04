المهيدب السعودية تشتري حصة في أبيات الكويتية لمواد البناء

دبي 4 مايو أيار (رويترز) - اشترت مجموعة المهيدب السعودية حصة نسبتها 35 بالمئة من شركة أبيات الكويتية التي تعمل في بيع مجال مواد البناء والأجهزة وذلك وفقا لبيان للمستشار المالي للشركة الكويتية اليوم الاثنين.

وقال بدر الرزيحان رئيس شركة أموال الدولية للاستثمار المستشار المالي لأبيات إن الصفقة ستساعدها على التوسع في السعودية ومنطقة الخليج فيما ستعزز تواجد المهيدب في قطاع مواد البناء.

وقال لرويترز "لدى أبيات خطة نمو طموح لاسيما في وجود الدعم من المهيدب". وأشار إلى أن أبيات ستفتتح ثاني معارضها بالمملكة في الرياض هذا الأسبوع وعلى وشك وضع حجر الأساس لمعرض في جدة.

وامتنع الرزيحان عن الإفصاح عن قيمة الصفقة لكنه قال إن المهيدب اشترت العديد من أسهم الأقلية عبر السيولة المتاحة لديها ليصبح عدد مساهمي الشركة 11 مساهما بما في ذلك الشركة السعودية.

وبحسب موقعها الإلكتروني كانت ملكية أبيات يحوزها 26 مساهما قبل تنفيذ الصفقة. ويملك أغلبية أسهم الشركة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها خالد أبل.

والمهيدب شركة عائلة سعودية لديها استثمارات من بينها حصصا في مجموعة صافولا والبنك السعودي البريطاني (ساب). وتهدف المجموعة إلى الاستفادة من تواجدها الإقليمي لمساعدة أبيات على التوسع.

وقال الرزيحان "لدى المهيدب عمليات في مختلف أنحاء المنطقة وهذه هي رؤية أبيات...أن تصبح لاعبا إقليميا مسيطرا في القطاع."

وأوضح الرزيحان أن أموال تعمل على صفقتي استحواذ اخريين أحدهما في قطاع مواد البناء والأخرى في قطاع الرعاية الصحية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول اسماء الشركات.