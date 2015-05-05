مصادر: أتلانتيا الإيطالية ستعد قريبا قائمة بمقدمي عروض لشراء حصة في وحدة المطارات

من ستيفانو بيرنابي وباولو أروسيو

ميلانو/روما 5 مايو أيار (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن شركة أتلانتيا الإيطالية للبنية التحتية تلقت عروضا لإبداء الاهتمام بشراء حصة نسبتها 15 بالمئة في وحدتها أيروبورتي دي روما (إيه.دي.آر) لتشغيل المطارات وستصدر في الاسابيع المقبلة قائمة نهائية تضم أربعة على الاقل من مقدمي العروض.

وذكر أحد المصدرين أن قيمة إيه.دي.آر تقدر بأكثر من 4.3 مليار يورو.

وتملك أتلانتيا حصة 96 بالمئة في إيه.دي.آر وقالت مرارا إنها تعتزم بيع ما يصل إلى 30 بالمئة من الشركة التي تتولى تشغيل المطارين الرئيسيين في روما.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة قال في مارس آذار إنه لن يتم إبرام صفقة إلا بالسعر "المناسب".

وقال المصدران إن من المحتمل استكمال صفقة البيع بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار أحد المصدرين إلى أن ورين هاوس -ذراع البنية التحتية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية- وبورياليس الكندية من بين مقدمي العروض الأربعة المحتمل إدراجهم في القائمة النهائية التي ستصدرها أتلانتيا.

وذكر المصدران أنه قد يتم بيع حصة أخرى نسبتها 15 بالمئة بعد عملية البيع الأولى.