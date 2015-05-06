بيت التمويل الكويتي ينظر في خيارات لوحدته بماليزيا

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت اليوم الأربعاء إنه ينظر في خيارات تتعلق باستثماراته بما فيها وحدته المملوكة له بالكامل في ماليزيا.

وقال بيان صحفي للبنك تلقت رويترز نسخة منه إنه يدرس حاليا بالتعاون مع المستشار الذي اختاره وهو بنك كريدي سويس الخيارات المختلفة لإعادة هيكلة استثماراته بما فيها وحدته الماليزية.

وأضاف "سيتم تحديد الخطوات والقرارات فى الفترة المقبلة على ضوء الحقائق والمؤشرات التى سيقدمها المستشار وبما يحقق أفضل العوائد" للعملاء والمساهمين.