مسودة اتفاق خليجي على ضريبة القيمة المضافة في ظل تراجع النفط

الكويت 10 مايو أيار (رويترز) - اتفق مسؤولو دول مجلس التعاون الخليجي الست مطلع الأسبوع على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر على أن انخفاض أسعار النفط ربما يعزز الفكرة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير المالية الكويتي أنس الصالح قوله أمس السبت إن اجتماعا استضافته الدوحة للجنة التعاون المالي والاقتصادي اعتمد مسودة اتفاق بشأن ضريبة القيمة المضافة ستصادق عليها الدول الأعضاء.

وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضا بضريبة المبيعات إصلاحا اقتصاديا كبيرا لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط وستشوبه حساسيات سياسية لأن مواطني تلك الدول اعتادوا الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.

وبسبب كثرة تنقل الأفراد بين دول الخليج يرى المسؤولون ضرورة فرض الضريبة بشكل متزامن في كل الدول الست لتفادي تهريب السلع المعفاة من الضرائب عبر الحدود والذي قد يكلف الحكومات مليارات الدولارات.

وتعتمد دول مجلس التعاون تقليديا على النفط والغاز في 80 إلى 90 بالمئة من إيراداتها الحكومية مما يعرضها لمخاطر حادة من تذبذبات أسعار الطاقة ويحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة وقد يكون اتفاق الدوحة مؤشرا على نظرة أكثر جدية تجاه الفكرة.

لكن صالح لم يذكر أي إطار زمني لفرض الضريبة ولا المعدل المرجح لها مما ينبئ بأن التفاصيل الرئيسية لم تتقرر بعد.

وقال إن كل دولة من دول المجلس ستسن قانونها الخاص لضريبة القيمة المضافة بناء على المبادئ المشتركة لاتفاق الدوحة.

وأضاف أن المسؤولين الخليجيين اتفقوا على أن يطلبوا من صندوق النقد الدولي وهو مدافع قوي عن فرض مزيد من الضرائب في الخليج إعداد دراسات بخصوص تأثير انخفاض النفط على الدول الأعضاء وبخاصة على الاستقرار المالي وأسعار الطاقة المحلية وسياسات الضرائب.