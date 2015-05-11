مقدمة 3-مصدر: السعودية والكويت تغلقان حقل الوفرة النفطي أسبوعين

(لإضافة تعقيب لشركة شيفرون)

من رانيا الجمل وريم شمس الدين

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر كويتي بصناعة النفط اليوم الاثنين إن السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل نفط بري تديرانه معا وذلك لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إعطاء الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وأبلغ المصدر رويترز أن غلق حقل الوفرة الذي تديره وحدة سعودية لشركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون سيبدأ من مساء اليوم أو غدا الثلاثاء. وطلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسية التجارية للموضوع.

وقال "إنها أعمال صيانة مقررة ستبدأ مساء اليوم أو غدا" مضيفا أن إنتاج الحقول البرية الواقعة بالمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت يبلغ نحو 190 ألف برميل يوميا.

وبحسب مصادر داخل القطاع كانت شيفرون السعودية أبلغت شريكها الكويتي الشركة الكويتية لنفط الخليج الشهر الماضي أنها تنوي إغلاق الوفرة بعد فشلها في حل خلافات مع السلطات الكويتية تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.

وتقول شيفرون إنها تواجه مشاكل في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب وهو ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة.

وقالت سالي جونز المتحدثة باسم شيفرون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الاثنين "في حين تتواصل الجهود مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة تقوم شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج معا بالإغلاق لإجراء أعمال صيانة في المنطقة البرية المقسومة."