اغلاق مصفاة ميناء عبدالله الكويتية لمدة اسبوعين في نوفمبر 2016

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة تعتزم اغلاق مصفاة ميناء عبدالله لمدة اسبوعين في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وذلك استعداد للربط مع مشروع الوقود البيئي.