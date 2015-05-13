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اغلاق مصفاة ميناء عبدالله الكويتية لمدة اسبوعين في نوفمبر 2016

Wed May 13, 2015 8:27am GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إن الشركة تعتزم اغلاق مصفاة ميناء عبدالله لمدة اسبوعين في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وذلك استعداد للربط مع مشروع الوقود البيئي.

وقال فايز الخزام المنسق العام للصيانة الشاملة في مصفاة ميناء عبد الله الكويتية في مؤتمر صحفي إن المصفاة سيتم اغلاقها "بشكل كامل" خلال تلك الفترة.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3.39 مليار دينار لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.

(تحرير نادية الجويلي)
 