مقدمة 1-مصفاة ميناء عبدالله الكويتية تجري عملية صيانة حالية وأخرى بعد عام وتغلق لأسبوعين في نوفمبر 2016

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من أحمد حجاجي

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤولون كويتيون اليوم الأربعاء إن مصفاة ميناء عبدالله التي تبلغ طاقتها التكريرية 270 ألف برميل يوميا تجري حاليا عملية صيانة من المقرر أن تنتهي في الثامن من يونيو حزيران المقبل وتستعد لإجراء عملية صيانة أخرى في أول مارس آذار المقبل.

وستتوقف المصفاة عن العمل لاسبوعين في نوفمبر تشرين الثاني 2016 استعدادا للربط مع مشروع الوقود البيئي.

وقال حمود الرشود رئيس فريق التخطيط في مصفاة ميناء عبدالله الكويتية اليوم الأربعاءإن المصفاة تجري حاليا عملية صيانة لوحداتها تنتهي في الثامن من يونيو حزيران بكلفة قدرها 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار)

وقال الرشود في مؤتمر صحفي إنه من المقرر أن تبدأ المصفاة عملية صيانة ثانية لوحداتها في أول مارس اذار 2016 تستغرق 45 يوما.

وأكد أن عمليتي الصيانة الحالية والمستقبلية لن يترتب عليهما أي تقليص في معدلات التكرير اليومية للمصفاة أو اخلال بالتزاماتها التعاقدية.

ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.