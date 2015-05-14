المشتركة الكويتية تقول قدمت أقل عرض بمناقصة قيمتها 108.8 مليون دينار

الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - قالت المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية اليوم الخميس إنها قدمت أقل الأسعار في مناقصة حكومية قيمتها 108.8 مليون دينار (360.7 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها تقدمت للمناقصة باعتبارها وكيلا لشركة الصين الأولى لهندسة الطرق السريعة.

وأضاف البيان أن الشركة لم تتلق إخطارا رسميا بالترسية بعد.

وتنشر لجنة المناقصات المركزية الحكومية في الكويت نتائج فض المظاريف للمناقصات المختلفة على موقعها الالكتروني قبل أن ترسل خطابا رسميا بترسية المناقصات على الشركات الفائزة.

وتتعلق المناقصة "بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس."