مندوبة الكويت في أوبك: وفرة المعروض سببها النفط الصخري وليس إنتاج المنظمة

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين إن الفائض الحالي من النفط في الأسواق العالمية يأتي بسبب إنتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة إنتاج المنظمة.

وذكرت الفزيع في ندوة عقدت بوزارة النفط الكويتية أن دول أوبك لم تزد إنتاجها إلا بحدود 200 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا عن مستوى 2011 البالغ 30 مليون برميل يوميا.