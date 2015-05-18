مندوبة الكويت في أوبك: لا نتوقع انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من 2015
الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قالت نوال الفزيع مندوبة الكويت في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين إنها لا تتوقع انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي.
وقالت الفزيع للصحفيين إن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن قرارات المنظمة في اجتماعها المقبل في يونيو حزيران.
وأضافت "لا يزال الوقت مبكرا على قرار أوبك... أوبك ستنظر في معطيات السوق النفطية من حيث الطلب والإمدادات وتتخذ القرار المناسب."
كانت الفزيع قالت في وقت سابق اليوم إن الفائض الحالي من النفط في الأسواق العالمية يأتي بسبب إنتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة إنتاج أوبك. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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